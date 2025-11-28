即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨中常委何鷹鷺因身穿印有毛澤東頭像的衣服在抖音拍片，宣揚早日統一、讓台灣回歸祖國懷抱等爭議言論，遭國民黨考紀會祭出停職處分。不過，何鷹鷺前（26）日穿著一身綠衣出席中常會時突宣布退黨，高喊「我不幹了，國民黨我不想玩了」。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日回應，很遺憾下一次的考紀會還沒召開，何女士就做出這樣子（退黨）的決定，但國民黨是個有制度的政黨，一切按照制度走。





今早11時，鄭麗文在藍委楊瓊瓔等人的陪同下，前往台中市清水區紫雲巖觀音廟祈福，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對何鷹鷺黨紀案尚未走完流程，但她已宣布退黨一事，鄭麗文表示，國民黨是一個有制度的政黨，相關黨員的言行，考紀會自然會依照黨內的黨章、黨規來處理，所以黨主席也充分尊重黨的制度。

記者追問，會對國民黨內的促統言論加以規範、何鷹鷺相關的責任額有繳納了嗎？鄭麗文則說，「她個人我並不清楚，但何中常委的考紀案，是有人在上次考紀會召開的時候提出臨時提案，所以依照考紀會的規定處理，之後提報中常會時，也接受何女士的申訴，希望她在下一次考紀會的時候，能根據黨的程序規定來進行說明，對她個人權益的保障」。

但是，鄭麗文說，但是很遺憾下一次國民黨的考紀會還沒召開，何女士就做了這樣子的一個決定，但不管如何，國民黨是一個有制度的政黨，還是一切按照制度走。





原文出處：快新聞／何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨

更多民視新聞報導

「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回

何鷹鷺才喊「統一」遭停職！再搬鄭麗文喊：是我的責任

何鷹鷺控遭鄭麗文誘導喊統一 宣布退出「這個國民黨我不玩了」

