何鷹鷺穿「亮綠色外套」出席中常會！ 鄭麗文問「怎麼穿這麼綠？」 何鷹鷺：變綠了

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨今(26)日召開中常會，日前因統促言論引發爭議的國民黨中常委、中配何鷹鷺也現身出席，而她身穿亮綠色外套，國民黨主席鄭麗文在向中常委握手致意時問「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」。

國民黨中常委何鷹鷺日前在抖音上發布影片，身穿印有中共創黨主席毛澤東的衣服，稱自己肩負重任「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還說到台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，更嗆前總統馬英九「最沒用」。這番言論立刻引發爭議，國民黨考紀會則在18日祭出停職處分。

而何鷹鷺不服處分提起申訴，該案送回考紀會審議。因原處分尚未正式生效，何鷹鷺仍保有中常委身分，她今日身穿亮綠色外套出席國民黨中常會，被鄭麗文問到「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺回「變綠了」，鄭麗文則笑了笑未多作回應。

