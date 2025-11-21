何鷹鷺處分遭撤回？于北辰曝「她背後勢力」：連鄭麗文也不敢得罪

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨中常委何鷹鷺日前在抖音上穿著毛澤東衣，發表親中言論，遭國民黨考紀會停職處份。不過，國民黨副主席李乾隆卻提出，決議將送考紀會重審，引發討論。對此，桃園市議員于北辰今（21）指出，何鷹鷺是真正的中國代表，鄭麗文將決議退回考紀會此舉，證實國民黨可以親共、捧毛。

于北辰指出，真正能將決議退回國民黨考紀會的只有國民黨主席鄭麗文。（資料照）

​​​​

曾任國民黨地方黨部主委、中央組織改革委員會委員的于北辰，今日在政論節目《台灣最前線》節目中指出，何鷹鷺的停職處份應該是有黨員提出檢舉，但地方主委收到檢舉後，不能主導處份這件事，只能向中央提出建議，決定權還是在國民黨考紀委員會手中，地方黨部是不能處分中常委的。

廣告 廣告

誰可以退回考紀會的決議？于北辰直指，只有黨主席能這樣做，副主席、秘書長都沒有這種權利，「真正能退考紀委員會決議的，只有主席」，李乾隆出來講只是代表鄭麗文的態度。

于北辰點出，何鷹鷺不是一般的中常委，過去國民黨有段時間募不到資金就招陸配，黃復興黨部還在時，何鷹鷺曾以自己的名字成立國民黨唯一的新住民黨部，叫做「黃樑鷹黨部」，影響力大到可以稱得上一個政黨，所以才能當上中常委。

于北辰說，「根正苗紅」，是真正的中國代表，背後實力強到鄭麗文都必須轉彎，撤回何鷹鷺的停職處份，否則形同得罪中共，國民黨很多線都會斷掉，所以鄭麗文撤回處分此舉，證實他們可以親共、捧毛，但不能跟賴清德走太近。

更多FTNN新聞網報導

黃國昌稱不扯新北市後腿 綠黨團揭「恐怖情人」話術：不是新郎就不會鬧場？

大局為先！鄭麗文烙重話 凡惡意破壞「藍白合」將祭黨紀處分

「鄭黃會」明登場！柯文哲謹記「藍白合」破局經驗 總結2點提醒

