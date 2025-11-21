何鷹鷺違紀遭停黨職 考紀會：中常會接受申訴再議

國民黨考紀會證實，何鷹鷺違反黨紀案由於中常會中有3名中常委表達意見，常會決議接受申訴，將案件送回考紀會再審議，目前還在行政程序中。（圖：張柏仲攝）

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺被控在抖音平台發表促統言論，18日遭國民黨考紀會以違反黨紀為由、通過停止黨職處分。不服提出申訴，國民黨考紀會今天（21日）表示，19日中常會上有3名中常委表達不同意見，常會決議接受申訴，將案件送回考紀會再審議，目前還在行政程序中；考紀會也否認黨主席鄭麗文對本案可以「退回考紀會的決議」，澄清報導絕非事實。

考紀會表示，11月18日下午，國民黨召開第28屆中央考紀會第1次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉、依國民黨黨員違反黨紀處分規程第15條，經與會全員通過停職處分。

何鷹鷺收獲處分書後，依同規程的規範，向中常會提出申訴。經過11月19日中常會中3位中常委表達意見，有常委提到何員具中常委身份，應尊重中常會；也有中常委表示，被檢舉人應該有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，申訴期間原處分尚未正式生效。

中央考紀會目前正依相關規定與行政程序，持續辦理中，將依時程召開中央考紀會審議。

有關部分媒體報導提到，本案「黨主席」可以退回中央考紀委員會的決議，考紀會也澄清以上報導絕非事實。主席鄭麗文曾經宣示強調，國民黨行事一切依制度辦理，本案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，絕無特定人士可獨立影響的空間，特告週知。也呼籲相關人士未經查證的言論，望請自重。（張柏仲報導）