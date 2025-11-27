何鷹鷺遭停職申訴又宣布退黨 李明璇批「害群之馬」：快走不送

李明璇（左）直言何鷹鷺（右）的言行是「害群之馬」。（翻攝自李明璇臉書、資料畫面）

國民黨中常委何鷹鷺因在抖音宣揚「早日統一」等言論遭停職並提出申訴，未料昨（26日）突嗆聲宣布「我不幹了、退黨，國民黨我不想玩了」，對此，藍營前發言人李明璇今（27日）發文批評其言行是「害群之馬」，並直言既然自行退黨，「快走不送」。

何鷹鷺因先前在抖音拍片宣傳「早日統一」等言論，並穿著印有毛澤東肖像的服飾，遭考紀會認定其行為違反黨紀，對她祭出停止黨職處分，何鷹鷺不服並提出申訴，黨內審議程序仍在進行中。

何鷹鷺昨日穿著綠色外套現身中常會，受訪時聲稱黨主席鄭麗文曾「誘導她喊和平統一」，她離去時還突嗆聲：「我不幹了！我退黨了！我宣布退黨！這個國民黨我不想玩了！」

對此，李明璇於今日在臉書發文直言，何鷹鷺的相關言行完全是「害群之馬」，無視台灣主流民意，也讓國民黨背莫名其妙的政治成本，所以國民黨已採取停職處分，如今當事人選擇自行退黨，「國民黨也祝福，快走不送」。





