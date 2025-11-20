何鷹鷺遭停職 王時齊嗆國民黨：統一不就是你們的路線？

政治中心／劉宇鈞報導

王時齊說，更該被懲處的人，其實是國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自王時齊臉書）

國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。媒體人王時齊認為，國民黨此舉只是做樣子，更該被懲處的人其實是鄭麗文，「統一不就是你們的路線？」

王時齊19日在節目上表示，何鷹鷺的言論一出來，有國民黨的民代透露，內部紛紛炸鍋，但她是很懷疑，因為這不就是國民黨的路線嗎？是要炸甚麼鍋？「統一不就是你們的路線」，為何要處罰何鷹鷺？

王時齊提到，國民黨副主席蕭旭岑近日接受專訪時才拋出一國兩區，而主席鄭麗文也去參加秋祭追思共諜吳石，為何現在卻只懲處小的，不處理大的？「國民黨其實只是藉著殺一個小的，來給社會一個交代說， 你看我們國民黨還是有做處理的，我們國民黨沒有很統」。

王時齊直言，國民黨對何鷹鷺的事件只是做樣子，更該被懲處的人，其實是鄭麗文，何應該要持續向國民黨中央抗議，為何不處理鄭麗文、蕭旭岑？她也強調，此刻國民黨的路線，跟中國共產黨沒兩樣。

