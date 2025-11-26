何鷹鷺遭鍘喊「退黨不玩了」：鄭麗文誘導我

▲國民黨中常委何鷹鷺怒喊，「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！」。（圖／翻攝自直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委何鷹鷺，日前穿有毛澤東頭像的衣服，拍抖音談論促統言論，遭國民黨考紀會停止黨職，經不服申訴後，該案送回重審，何鷹鷺目前仍具備常委身分。不料，何鷹鷺今（26）日下午出席中常會，在會後痛批國民黨主席鄭麗文喊的那句「我們是中國人」，沒說清楚是中華民國還是中華人民共和國的人，「這是誘導我喊統一！」，在離去前更怒喊，「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！」

何鷹鷺下午在中常會後，竟主動向媒體表示，鄭麗文在選舉時就曾說過「我們是中國人」，卻沒說清楚是中華民國還是中華人民共和國的中國人，是在誘導她喊統一，稱自己支持和平統一，並非武力犯台。

何鷹鷺也把槍口轉向副主席蕭旭岑，說他前往中國時也說「台灣地區」，「那這是在玩什麼文字遊戲？有點腦袋的人都知道，這樣玩下去是在玩火」，「台灣地區」到底是哪個地區？是「中華人民共和國台灣地區」還是「中華民國台灣地區」？這應該要講清楚、說明白。

何鷹鷺最後嗆到，國民黨應該要表明立場，不要欺騙台灣人民和中國人民，一下在中國喊「支持和平、台灣地區」，一下又回台灣喊「中華民國」，「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！」

