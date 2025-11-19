何鷹鷺遭黨紀處分 綠黨團酸「雙標」：黨主席言行不敢碰？

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨中配中常委何鷹鷺促統言論惹議，國民黨考紀會昨（18日）對其開鍘。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19）日直言，國民黨的黨紀運作「標準前後不一、上寬下嚴」，對不同位階的黨內人士「完全兩套標準」，形同向社會展示雙標文化。

民進黨立院黨團今日針對時事輿論，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

他表示，國民黨考紀會昨以「違反黨紀」為由，對身為中國籍配偶的中常委何鷹鷺祭出「停止黨權」處分，但外界質疑：國民黨主席鄭麗文過去多次引發爭議的言行，包括「我是中國人」、「普丁不是獨裁者」、以黨主席身份祭拜共諜吳石等，卻從未見考紀會有所動作，引起社會不滿。

鍾佳濱認為，黨紀是國民黨內部事務，但從外部觀察，「對高層與中層明顯採取不同標準」。他指出，中常委不能算基層，卻仍被拿來「殺雞儆猴」，企圖順應主流民意處理，卻完全不敢碰觸真正的「黨內最高權力者」。他批評：「如果這隻雞換成黨主席，那不就更顯得雙標？」

除了黨紀爭議，近日國民黨代表黎子渝在 Threads 上以《進擊的巨人》角色「車力巨人」暗諷日本自民黨代表高市早苗長相，引來社會撻伐。對此，鍾佳濱痛批，這類低俗、不入流的言論，反映的是人格狹隘、性別意識落後，完全不尊重普世人權價值。

有網友挖出黎子渝是國民黨前主席洪秀柱的乾女兒，引發外界更大質疑。對此，鍾佳濱回應直言：「這彰顯出什麼樣的家庭教育，培養出什麼樣的道德水準？」

