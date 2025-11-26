何鷹鷺「這句話」打中國民黨死穴！詹凌瑀：戳破國王新衣
政治中心／劉宇鈞報導
國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會日前以違反黨紀為由通過停止黨職處分，但此案送回重審。何26日出席中常會，她受訪時稱國民黨主席鄭麗文誘導喊統一，更喊不幹了、宣布退黨。媒體人詹凌瑀說，「這個國民黨我不想玩了」這句話精準打中國民黨的死穴。
詹凌瑀26日以「何鷹鷺戳破了國民黨的國王新衣」為題發文表示，何鷹鷺退黨了，還說了超狠的大白話：「這個國民黨我不想玩了！」看起來有種惡趣味，卻精準打中國民黨的死穴。
詹凌瑀提到，鄭麗文高喊「我們要自豪地說我是中國人！」 ，何鷹鷺聽進去了，何穿上毛澤東的衣服、拍抖音喊回歸祖國，身體力行當一個「中國人」，結果呢？國民黨考紀會居然要把何停權。
詹凌瑀也說，這整件事最好笑、也最悲哀的矛盾點就是，「如果你口中的『中國』是中華民國，那面對中華人民共和國的統戰，你應該要捍衛主權，清楚劃分界線，告訴大家我們不一樣。 如果你口中的『中國』只是個模糊的文化概念，那你就不該在政治上給黨員錯誤的期待，讓他們以為可以毫無顧忌地擁抱對岸」。
詹凌瑀認為，何鷹鷺只是個誠實的孩子，何天真以為黨主席說的「中國人」就是現在國際上認知的那個China（PRC），當何把這層窗戶紙捅破，國民黨嚇壞了，因為國民黨一直在玩兩手策略，對內騙票說「中國」是指中華民國，安撫深藍；對外模糊講「台灣地區」，不敢強調治權獨立，想兩邊討好。
詹凌瑀指出，中華民國的主權與治權，現在就是及於台澎金馬，就是與對岸互不隸屬，中華民國是一個主權獨立的國家，它在國際間更廣為人知的名字叫「台灣」。
詹凌瑀強調，國民黨想玩文字遊戲，既想要中國的神主牌，又不敢背紅色的鍋，何鷹鷺的退黨只是剛好證明，國民黨這種「既要又要」的戰略模糊，已經變成沒人相信的戰略詐騙。不想玩了？其實是國民黨自己玩不下去了。
