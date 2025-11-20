何鷹鹭發表統一言論遭國民黨停職 經申訴送回考紀會重審

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭在本月國民黨全代會前夕，表示「希望讓台灣回到祖國懷抱」，遭國民黨考紀會直指違反黨紀，予以停止黨職處分。（圖／李智為攝）

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭在本月國民黨全代會前夕，表示「希望讓台灣回到祖國懷抱」，遭國民黨考紀會直指違反黨紀，予以停止黨職處分。對此，何鷹鹭已提出申訴，國民黨副主席李乾龍今（20日）也透露，現在該案送回考紀會，會再重新審理。

何鷹鹭於本月國民黨全代會前夕，在抖音上傳影片。她身穿著毛澤東的衣服，宣稱毛澤東教導「要為人民服務」，並強調自己肩負的重任就是希望早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一。

李乾龍表示，何的案子已送回考紀會，會再重新審理。（圖／李奇叡攝）

國民黨日前指出，為嚴明黨紀並正視聽，針對何鷹鹭以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鹭停止黨職處分。

何鷹鹭對於該判決心有不滿，昨日更是現身國民黨中央黨部喊冤「感到寒心」，並已提出申訴。李乾龍今於中央黨部受訪時表示，現在該案已送回考紀會，會再重新召開會議，重新審理該案。



