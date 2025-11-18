何鷹鹭穿毛澤東衣服宣揚統一 國民黨考紀會今停止黨職處分

國民黨中常委何鷹鹭。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

「陸配」出身的國民黨中常委何鷹鹭傾中態度明顯，近日在抖音上發布短片，身穿印有毛澤東圖像衣服，高喊要讓台灣早日回歸祖國懷抱，引發爭議。國民黨今召開臨時考紀會，將何停止黨職處分，盼嚴明黨紀，並正視聽。

由於國民黨主席鄭麗文也被解讀有傾中問題，考紀會今天對何鷹鹭黨紀處分，頗有澄清鄭傾中印象意涵。

國民黨表示，近日何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。

國民黨指出，今中央考紀會召開新一屆第1次臨時委員會議，以臨時提案形式，依黨員違反黨紀處分規程第15條規定，通過停止何鷹鹭黨職處分，宣示黨紀沒有模糊空間。

此外，國民黨明天中常會將通過中央委員選舉辦法，預計於12月底改選中央委員，明年3月改選中常委。

國民黨今天也表示，針對將舉行的中央委員與中常委選舉，中常會於8月27日已通過兩項選舉的「促進優質選風」實施要點，盼讓參選黨員公平合法競爭，今臨時委員會再加碼決議，兩項選舉中央委員將以政黨法為規範。

國民黨考紀會表示，只要中央委員與中常委選舉有相關紀律問題，遭具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，即受案辦理，嚴肅面對社會對本黨期待；上述要點也將正式發函通告各縣市黨部，要求各縣市黨部通知所屬黨代表。

