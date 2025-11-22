何鷹鹭遭黨紀處分 鄭麗文：因「認同的不是中華民國」多人覺得不妥
記者周志豪／台北報導
國民黨「陸配」中常委何鷹鹭因身穿印毛澤東頭像衣服，喊讓台灣早日回歸祖國懷抱，18日遭中央考紀會停止黨職處分，目前申訴中。黨主席鄭麗文近日受訪表示，處分是因何「認同的不是中華民國」部分很多人覺得不妥。
鄭麗文表示，原本中央考紀會召開新一屆第1次臨時委員會議並沒有黨紀處分何鷹鹭提案，但正因何「認同的不是中華民國」部分，內容讓黨內很多人覺得不妥，也違反黨章，才有人在考紀會臨時提案並做出處分。
至於何鷹鹭黨紀處分案19日就遭中常會退回，鄭麗文解釋，是因何週三中常會提出申訴，未來會重開考紀會議讓何說明，屆時考紀會再看是否維持或變更原處分，一切就是正常法律程序；而確定處分出爐前，原處分暫停實行。
