何鷹鹭、應曉薇黨紀處分案遭反彈 李乾龍：退回考紀會重新議處

國民黨副主席李乾龍。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

國民黨「陸配」中常委何鷹鹭因身穿印毛澤東圖像衣服，高喊要讓台灣早日回歸祖國懷抱，前天遭黨中央考紀會處以停止黨職處分，但傳出處分案昨天在中常會上遭質疑。黨副主席李乾龍今證實，該黨紀處分案已退回考紀會。

李乾龍表示，何鷹鹭牽涉到考紀的問題遭處分，但昨天中常會說希望考紀會再重新檢討這個案子，昨天也已決議將處分案送回考紀委，考紀委最近會再召開考紀委員會，再來討論何的資格的問題。

此外，黨籍台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年遭考紀會暫時停止黨權至今，昨天黨主席鄭麗文拜會議會黨團時被當面陳情。李乾龍說，應的黨紀處分案現在也送回考紀會，由考紀會再召開考紀委員會重新審理。

國民黨今張貼下屆中央委員選舉公告，訂於12月27日改選。李乾龍表示，現在中央委員應選共190位，再加候補一半（95位），黨主席可以提名滿額度的參選人，一般是尊重現任的中央委員，有意願要連任的都會尊重他們。

李乾龍說，現在大概有將近60位中央委員沒有意願要連任，但鄭麗文還是會提滿；而若鄭提名滿190位以後，其他有意願參選的黨代表，要去找6位黨代表幫忙連署，包括他自己的7張連署票，就可以參加中央委員選舉。

