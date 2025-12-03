何一正式出任幣安聯合執行長 鄧偉政 : 有助壯大社群、堆動產品創新

幣安聯合創辦人何一。 圖 : 翻攝自幣安網頁

[Newtalk新聞] 加密貨幣交易所幣安（Binance）今 ( 3 ) 日在幣安區塊鏈週（Binance Blockchain Week ）活動現場宣佈，其聯合創辦人何一正式出任聯合執行長（Co-CEO）。

幣安聯合執行長鄧偉政（ Richard Teng ）表示：「自幣安成立以來，何一始終是核心管理團隊的重要成員。她的創新思維和以用戶為中心的理念在不斷推進和塑造公司的願景、文化以及自下而上的業務戰略均扮演重要角色。此次任命水到渠成，她將繼續推動公司不斷成長。」

鄧偉政進一步補充道：「我們始終致力於成為全球最值得信賴、最合規的交易所，並堅持用戶至上。何一在壯大社群、推動產品創新方面具有關鍵作用，這對於我們實現十億用戶的目標至關重要。未來，我們將繼續專注於建設 Web3 基礎設施、推動金融自由，並賦能更多人參與到一個更加開放、公平的金融體系。」

