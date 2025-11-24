佘詩曼《新聞女王2》爆紅必追5大劇情看點！職場金句連發 黃宗澤加盟飆戲｜播出平台、集數、更新時間一次看

《新聞女王2》由佘詩曼、黃宗澤等人主演。圖／TVB FB

【文／曾心奕】《新聞女王》第一季由港劇女王佘詩曼，以及人氣超高的馬國明主演，講述兩人在新聞台因派系不同，而明爭暗鬥的故事。如今第二季回歸，不僅找來超大咖演員黃宗澤加盟，故事探討層面也從公司內，擴展到產業變化、媒體道德等議題，再掀追劇潮。本文整理出《新聞女王2》的必追原因。

🍿《新聞女王2》線上看推薦：

開播時間：11/5

播出平台：Hami Video、中華電信 MOD、年代MUCH台（有線電視）

主演卡司：佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕

更新時間：每日更新1集

集數：25集

《新聞女王2》必追原因1：一探新聞業祕辛

《新聞女王》劇情聚焦在媒體業的明爭暗鬥、政治生態，以及新聞從業人員該如何在取得獨家的同時，把持住心中底線。第二季則更著重在不同媒體搶資源、聲量大小、個人品牌，同時更強調在流量面前，媒體底線的重要性。

除此之外，第二季還帶到新聞從業人員的工作視角，追求獨家的同時，或許是和受訪者「相互利用」，在採訪過程中，是否也有想要幫忙討回公道的真心，以及受訪者是否也想要透過媒體發聲，以維護自身權益。

《新聞女王2》必追原因2：從傳媒到網媒

第一季將重點放在SNK內的政治角力，第二季則是文慧心（佘詩曼 飾）離開SNK後，轉換新跑道，到網媒工作。文慧心要面臨的，是大小媒體公司的差異、不同領域的挑戰，以及作為決策者和一般記者的差異。她將如何突破自我，重回「新聞女王」寶座，是本季最大看點。

《新聞女王2》必追原因3：關注現實議題 拓寬討論層面

第二季同樣關注許多現實議題，使討論的層面更為廣泛，像是真相與流量的取捨，若只在乎流量，是否可能成為「加害者」？工作環境的安全性，是否為了省事而罔顧工作人員的性命安全？

第二季還結合時下最夯的AI科技，除了文慧心本人，居然還有AI版文慧心，雖然AI很方便，但也應該評估其可能帶來的負面影響。第二季融合多個故事，且環環相扣，讓觀眾越看越入迷。

《新聞女王2》必追原因4：實力派演員飆戲

佘詩曼被封為「港劇女王」，代表作非常多，演技之精湛更是無庸置疑；黃宗澤是本季才加入的演員，他在劇中飾演SNK電視部新聞總監，比起新聞，他更重視是否能賺錢、收視率高低，在他的世界，沒有女王，只有國王，他和佘詩曼飆戲的片段，相當精彩。

還有李施嬅，她的角色較為複雜，人前看似高傲，私底下卻是另外的模樣，她為求真相而隱忍，是個極具挑戰性的角色；高海寧飾演的許詩晴在政府新聞處工作，不斷被壓榨，但卻一一吞了下來，而她2023年就憑《新聞女王》奪得最佳女配角，好演技有目共睹。另還有王敏奕，她就像年輕時的文慧心，又傻又有衝勁，演出許多新人的樣貌。

《新聞女王2》必追原因5：女王金句狂炸

《新聞女王》第一季充滿金句，不僅道出媒體業的現況，許多台詞更能映照到其他職場與現實生活。第二季同樣有許多「女王」金句，像是霸氣、有野心的文慧心就曾說，「想做王，就要守住自己的領土，寸土不讓」、「想贏一定可以贏，就看在哪裡贏而已」、「如果你可以把握好風勢，稍微用點力也可以走很遠」，滿滿金句不僅讓人看得相當有感，也讓該角色更為立體。

以上就是《新聞女王2》的必看亮點，如果想知道媒體業的祕密，或是想感受佘詩曼的女王魅力，一定不能錯過！