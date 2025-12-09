佘詩曼吃飯被偷拍 結局曝光.....被讚溫柔可愛

〔記者林南谷／綜合報導〕50歲港星佘詩曼靠著港劇《新聞女王》再創事業高峰，近年在中國人氣持續高漲，近日有粉絲在上海一家餐廳偶遇佘詩曼，並嘗試低調偷拍，沒想到她的反應超乎預期，事件也在網路引發熱議，其真實人品與外貌成為討論焦點。

從發布照片可見，該名粉絲在座位上偷偷拿手機拍攝時，坐在後方、正在用餐的佘詩曼似乎瞬間就有所察覺。然而，她非但沒有表現出絲毫不悅，反而朝著鏡頭方向露出微笑，眼神彷彿在說：「我發現你了。」場面十分有趣。

廣告 廣告

粉絲說：「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑。」其他網友也留言說：「佘詩曼好自然地在妳後面就看著鏡頭」、「她就是看到鏡頭了，但也完全沒有躲避，就很自然地沖著鏡頭笑」，這種被發現後不怒反笑的親切舉動，讓佘詩曼被狂讚「人品一流」、「好溫柔好可愛」。

更讓人羨慕的是，該名粉絲也成功獲得與偶像合照。照片中，佘詩曼身穿一件白色緊身短袖上衣，不僅展現出完美曲線，其緊緻皮膚和少女般神采，完全看不出已50歲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

小煜宣布離婚！5年婚姻「9月已和平分手」 內情曝光

演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

