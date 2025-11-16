佘詩曼搏命演出！8樓高空開機門 現場人員全被嚇出冷汗

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo跟播由佘詩曼主演《新聞女王2》，甫開播就空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜亞軍，佘詩曼飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）率領原班人馬強勢回歸，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，還一度遭遇爆炸陷入生命危險，驚險畫面讓觀眾看得目不轉睛。

佘詩曼《新聞女王2》8樓高空開機門，搏命拍攝竟是自己加戲。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

其實劇中佘詩曼推開直升機門、手持攝影器材拍攝的畫面，竟是她自己加的戲，一開始劇組只計畫透過直升機玻璃拍攝，但佘詩曼卻主動開機門，事後還直呼好玩，「還好我不怕高！」讓在場人員都為她捏把冷汗。

第二季中，佘詩曼退出老東家電視台，企圖從網路媒體東山再起。而在最近的專訪中她被問到自己和Man姐的相似處，她認為，「野心和貪心不是貶義詞，因為沒有這兩者就不會進步，我以前是完全的文慧心，完全沒有自己的生活，我是職業女性也是工作狂，希望做到完美，但我沒有她那麼兇囉！」

《新聞女王2》延續第一季「以新聞反映社會真相」的核心，本季多起事件皆改編自真實新聞，讓劇情更具現實張力。首集出現的「元朗龍田圍塌樓」案件，正是取材自2010年轟動香港的「馬頭圍道唐樓倒塌事件」，劇組將這起真實慘劇化為戲劇元素，透過新聞主播視角帶觀眾重新審視「家，是否真的安全？」





