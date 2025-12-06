佘詩曼突自曝「已立遺囑」！２億身家分配曝光 親揭資產真正繼承人

記者林宜君／台北報導

香港女星佘詩曼因港劇《新聞女王2》再創事業高峰，近期在受訪時意外透露已提前立好遺囑，並安排超過2億港元的資產分配方式。佘詩曼坦言，因近年身邊摯愛相繼離世，讓她更意識到人生無常，也期盼「辛苦賺來的積蓄不要被浪費」，希望一切能按照自己的意願妥善處理。

佘詩曼（左）因港劇《新聞女王2》再創事業高峰。（圖／翻攝自佘詩曼IG）

佘詩曼面對職涯再創巔峰，她卻選擇談論關於生命課題。她指出，乾爸許紹雄於2024年10月28日因病過世，讓她心情受到極大衝擊，也促使她重新審視人生規劃。她說：「我賺錢如此辛苦，如果我有事發生的時候，不要浪費我畢生積蓄，不要亂用。我希望可以按照我的意向去分配。」。

佘詩曼（右）透露，自己早已立下遺囑，並將大部分資產指定留給最牽掛的母親及兩位兄弟。左為佘詩曼母親。（圖／翻攝自佘詩曼IG）

佘詩曼透露，自己早已立下遺囑，並將大部分資產指定留給最牽掛的母親及兩位兄弟。她提到，母親早年曾罹患重病，她雖未公開病情，但每次生日願望都只求母親健康，可見關心之深。疫情後，她刻意減少一半工作量，多選擇香港本地演出，就是爲了能陪伴在母親身旁。

佘詩曼坦言早已不再憧憬婚姻與生子。（圖／翻攝自佘詩曼IG）

現年50歲的佘詩曼坦言早已不再憧憬婚姻與生子。她說，看著朋友照顧孩子「比拍戲還累」，讓她明白自己不是適合承受此壓力的人。談起過往，佘詩曼笑說：「如果可以，我希望回到30歲，那時候都是開心的事情，例如拍拖、結婚、生小孩。到了現在這個階段，就常要面對生離死別。」。儘管如此，佘詩曼仍保持樂觀態度，認為生老病死是生命必經之路，與其憂慮未來，不如趁著時間有限多做些有意義的事，「幫助別人也好，滿足自己也好」。

