佘詩曼認立遺囑拒生育 對身家傳聞大賣關子

〔記者林南谷／綜合報導〕50歲香港當紅女星佘詩曼至今單身未嫁，入行至今屢屢被傳是娛樂圈小富婆，坐擁逾2億港幣(約7.8億台幣)身家，近期更傳出已立遺囑要把財產留給家人，對此，佘詩曼也做出回應。

港媒報導，佘詩曼日前出席首飾活動，透露新年假期會陪媽媽到東南亞旅行，過年前工作會比較忙，日前受訪談及立遺囑及沒打算生育，當天參加活動，她再鬆口強調因為喜歡拍戲而沒能當媽媽，但自認是個盡職的乾媽，有12個乾兒子、乾女兒，透露最大乾女兒已經22歲。

對於傳出已立遺囑、把財產留給家人，佘詩曼受訪霸氣表示：「錢當然是留給家人。」認為現在不像以前，好多身邊的朋友確實都已立遺囑，認為這是對自己和家人負責，並非不吉利；被問到2億身家是否屬實，是否少報？她當場笑說不講錢，接著大打太極拳：「身家數字是秘密。」

