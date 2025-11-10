佘詩曼霸氣回歸！ 《新聞女王2》再掀熱潮 遭喊「媽媽」原因曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕佘詩曼主演的港劇《新聞女王2》時隔兩年強勢回歸，她親自上線突襲聊天室，和粉絲們同步追劇，互動中她驚見留言：「文慧心，妳就是我媽媽！」佘詩曼忍不住疑惑：「為什麼都在叫『媽媽』？我是你們的主播文慧心，Man姐呀！」後來才從粉絲口中得知「媽媽」正是對她的崇拜暱稱，象徵「又美又強」的女神，讓佘詩曼會心一笑。

由佘詩曼和黃宗澤主演的新劇《新聞女王2》延續第一季的高人氣，討論度再攀新高，佘詩曼在劇中以雷厲風行的節奏貫穿全局，舉手投足都散發女王氣場。她對角色要求嚴格，連直升機高空戲都親自上陣，敬業態度令人折服。粉絲看到她一身俐落氣勢，不禁刷起「媽媽」留言，形容她既有力量又讓人尊敬，完全詮釋「Man姐魅力」。

廣告 廣告

佘詩曼劇中飾演的「文慧心」退出電視台創立自媒體公司實現新聞價值，黃宗澤飾演的新聞總監古肇華眼裡只有利益，唯恐天下不亂地播報嗜血題材。兩人在劇中劍拔弩張，火藥味濃厚，不僅佘詩曼直呼想揍對方，連黃宗澤都忍不住以「賤人」自稱，幽默化解角色的暗黑形象。不過其實戲外的黃宗澤是個不折不扣的暖男，儘管工作繁忙，仍經常親自煲湯慰勞辛苦的劇組，令人相當感動。

隨著《新聞女王2》熱潮再起，佘詩曼再以精湛演技與不容忽視的氣場，穩坐「港劇女王」寶座，11月11日起每週一至週五晚間8點年代MUCH台播出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國頂流吳亦凡驚傳獄中死亡 北京官方封口不談

謝侑芯進廁所30分鐘後身亡！ 黃明志口供曝光

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

免驚～第3波「水逆」遇「鳳凰」強颱！12星座11/10-11/16「旺運防災」預備備…

