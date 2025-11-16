佘詩曼飛到8樓高⋯直接打開玻璃 劇組嚇死：她臨時加戲

佘詩曼領銜主演的《新聞女王2》強勢回歸，她飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）首集火力全開，親自登上直升機飛往塌樓現場，到8樓高的空中報導，令人驚訝的是，劇中她推開直升機艙門手持攝影機拍攝的鏡頭，其實是她臨時加戲，原本劇組只打算隔著玻璃拍攝，但佘詩曼為追求真實感主動開門上陣，事後還笑說：「還好我不怕高！」敬業精神讓全場劇組都為她捏一把冷汗。

佘詩曼搭直升機拍攝。（圖／MyVideo）

在第二季中，「Man姐」離開老東家電視台，轉戰網路媒體展開全新挑戰。佘詩曼近日受訪談到與角色的共通點時坦言：「野心和貪心不是壞事，沒有這兩樣人就不會進步。我以前和文慧心一樣是徹底的工作狂，只想做到完美，不過我沒她那麼兇啦！」

佘詩曼。（圖／台灣大哥大MyVideo）

《新聞女王2》延續首季「以新聞照見社會真相」的核心理念，多起案件皆改編自真實事件。首集登場的「元朗龍田圍塌樓」靈感取材自2010年轟動香港的「馬頭圍道唐樓倒塌事件」，該起意外造成多人死傷，劇組藉由新聞主播的視角反思「家是否真的安全」。不少觀眾大讚劇情真實又震撼，彷彿置身新聞現場。

隨後劇情持續升溫，「Man姐」安排記者劉艷（王敏奕飾）採訪法團委員會議時，現場突發挾持事件。當眾人驚慌失措之際，「Man姐」臨危不亂化身談判專家，憑冷靜判斷與敏銳新聞直覺逐步揭露真相，再次展現新聞女王的專業與氣場。

