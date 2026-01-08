佘詩曼4度奪視后激動落淚！《新聞女王2》狂掃9大獎

佘詩曼憑藉《新聞女王2》摘獲視后殊榮，再度締造TVB史上最多次封后紀錄。（壹綜提供）

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》日前於澳門盛大舉行，由佘詩曼主演的港劇《新聞女王2》成為終極大贏家，一舉橫掃9項大獎，包括最佳劇集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳電視歌曲，以及大灣區最喜愛劇集與男女主角等重量級獎項。

佘詩曼更第四度榮登視后寶座，再度締造TVB史上最多次封后的紀錄。她聽到自己獲獎的當下激動落淚，發表得獎感言時坦言：「上次獲獎感覺是自己拿的，但這次我感覺得獎的是Man姐，好像自己成為了這個角色」。隨後不忘鼓勵台下後輩，只要不放棄，都有可能創造歷史，展現十足的女王風範。

廣告 廣告

宗澤憑藉與佘詩曼在《新聞女王2》精彩的對手戲，首次成為「雙料視帝」。（壹綜提供）

作為《新聞女王2》新加入的角色，黃宗澤也憑藉劇中與佘詩曼精彩的對手戲，打破15次入圍未獲獎魔咒，首次成為TVB「雙料視帝」。他打趣說：「過去都演正義的角色，本次飾演反派就得獎，不曉得未來要不要繼續當反派。」

港劇《新聞女王2》講述同業之間為求新聞與真相，彼此角力、算計上位的殘酷現實。劇情不僅延續首季的強勢節奏，更深入描寫新聞背後的權力遊戲與人性抉擇，讓觀眾再次感受到「新聞即戰場」的緊張氛圍。

港劇《新聞女王2》一口氣奪得9項TVB大獎，成為最大贏家。（壹綜提供）

由佘詩曼飾演的「Man 姐」文慧心離開傳統電視台、轉戰自媒體「公開平台」，劇情設計貼近當前媒體產業轉型的困境，也映照網路新媒體崛起的現況。目前《新聞女王2》正於台灣 MOD 壹綜合台播出，每週一至週五晚間十點與觀眾見面。

更多中時新聞網報導

ALL(H)OURS寒流穿無袖「把肌肉當羽絨衣」

丁噹演唱會前生日 許願高雄連唱兩天

曹楊台北巡演 門票開賣即秒殺