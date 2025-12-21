余先生勇阻張文喪命 蔣萬安：北捷設紀念牌、建議入祀宗烈祠

台北市長蔣萬安。 圖：台北市政府 / 提供

針對台北市19日發生隨機傷人事件，一名57歲余姓男子奮不顧身制止凶嫌張文，遭砍傷後重傷不治。台北市長蔣萬安今（21日）表示，除500萬保險理賠，北市也給予600萬撫恤金；北市府也頒予褒揚狀，另協助向中央申請褒揚令，希望余先生能夠入祀宗烈祠，北捷也會在捷運站設置紀念牌，表達對余先生的見義勇為行為，最高的感佩。

蔣萬安今主持1219事件緊急維安應變小組會議，會後他指出，因應事件發生後，全市維安提高，對於早上北市的國際大型活動「台北國際馬拉松」，包括建制警力相關裝備及特勤小組的進駐，22個站點對警力加派，整場賽事增派341位警力，總警力人數是693位，相當於過往的一倍警力，就是要確保整個賽事安全、圓滿。

蔣萬安指出，後續對於傷亡者的補償機制，分為三個面向，昨已確定保險會理賠，包括余姓亡者理賠500萬元以外，也確定據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，可給予第一時間見義勇為的余姓男子600萬的撫恤金，另後續也會持續來跟包括誠品南西保險理賠的部分及協助針對犯罪被害者保護協會的賠償、補償的部分，也正在進行當中。

蔣萬安表示，對於在北車第一時間即刻制止、見義勇為的余先生，北市府會頒予褒揚狀，另也會協助向中央申請褒揚令，希望余先生能夠入祀宗烈祠，以及北捷也會選擇在捷運站適合的地點，設置紀念牌來肯定，並且對於余先生這樣子見義勇為的行為，表達最高的感佩。

蔣萬安也提到，另在幾位探視傷者的過程當中，有一位目前正在中興院區的受傷民眾，仍在住院當中，他有反應自己在第一時間受到了兩位醫師且是父女檔即刻的急救，能夠讓他目前逃過一劫，持續恢復當中，他非常非常感念，希望能夠找到這兩位醫師，後來我們找到了，是在台大醫院的顏姓醫師父女檔，傷者希望我們能夠轉達感謝之意，今天下午2點，他也會到台大醫院，跟這2位見義勇為、即刻伸出援手的醫師來轉達感謝之意。

蔣萬安說，對於1219事件發生後，許多市民朋友在不管第一現場或透過網路媒體的報導、畫面，心理層面產生的恐懼、不安，也規劃從明天開始，在捷運公司1樓大廳，臨床心理師公會、諮商心理師公會的專業心理諮商師及志工朋友可現場協助民眾專業的諮詢，目的就是希望讓這段期間，民眾恐慌、不安的心情得到平撫、安定下來。

蔣萬安指出，剛也特別指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處，在下週即刻舉辦一場高強度的演練，且特別針對1219事件及馬上到來的跨年晚會，預計朝向規劃在市府站周邊的站點，一方面大規模的高強度演練，同時也是因應跨年晚會這樣最大型的活動，事先做模擬，另也特別要求警察局、消防局、衛生局、教育局等，擬定對於一旦發生計劃型無差別攻擊事件，市民朋友如何應處的正確做法，文宣、教材，希望針對全民面對這樣子危機事件，第一時間應處作為，要能夠提高民眾的意識。

