余先生英勇制止張文暴行不幸喪命 蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元
台北市昨（19）日晚間發生恐怖隨機攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。台北市長蔣萬安今（20）日發文表示，市府將提出「傷亡撫卹」及「表彰義行」等行動，並已下令各局處總動員，全面因應後續處理。
蔣萬安表示，市府已與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金；法務局也主動協助彙整捷運公司及誠品南西店的保險理賠情形。目前已確定，北捷將提供亡者500萬元補償金。
他指出，57歲余先生為制止嫌犯，不幸遭受攻擊身亡，市府已裁示依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高可達600萬元，以向余先生見義勇為的精神致上最高敬意。
