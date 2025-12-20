余先生英勇制止張文暴行不幸喪命 蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的

民視影音 ・ 1 天前 ・ 4