余天割除攝護腺抗癌成功 1年多沒見外孫：不接我電話

胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田組成限定同台的台語重量級組合，余天今（12╱11）神采奕奕出席記者會，曾罹攝護腺癌三期的他透露已檢查不出癌細胞，「現在身體很好，睡覺睡8個鐘頭」。除了抗癌成功，他也透露因老花又白內障完全看不到，近1年前換了水晶體，「現在很清楚」。

77歲的余天今被問抗癌現況時透露：「攝護腺已經沒有了，本來有攝護腺癌，我就整個割掉，又做了99次電療，現在檢查都沒有了，那好幾年前做的，沒有癌細胞了，我每年都有做健康檢查。」還自爆與老婆李亞萍已分房，笑說：「攝護腺都沒了還需求咧！那時候醫生就跟我講說割掉攝護腺後遺症就是比較不能行房，我說拿掉，反正現在也沒在做。」

幾乎過著退休生活的余天直言現在最想在家裡躺著看電視不要動，「這1年多休息真的很舒服，不必擔心任何事情，以前當立委要應酬、還要幹嘛，一大堆事情，真的不是人幹的，每天一大早6點就要起床到那邊報到，又賺不到錢」。

這次在胡瓜的力邀下復出舞台，余天直言：「其實我現在真的不想唱，連新加坡、馬來西亞、印尼在找，我都不太想去，賺美金我都不想去。」他從去年至今共推了6、7場，「我就不想出去，很懶」。不過這次因為了公益才讓他挺身而出，胡瓜也開玩笑說：「看1次少1次。」

談到長女余筱萍現況，余天說她沒事就會找幾個朋友來家裡打牌，但他不敢跟女兒對打，笑說：「怎麼可能跟她打？」問到是否會催婚？他無奈笑說：「有啊！跟她講過很多次了，她不想結婚，後來我跟她講說帶妳去先凍卵，她也不要啊，不曉得怎麼辦。」

對於兒子余祥銓的表現，余天認可地說：「他其實10幾年前就已經表現很好了，他要進演藝圈的時候，我就跟他講道理，那些亂七八糟的都沒有碰，尤其娶了老婆又有小孩，自己會想很多，我也勸他至少再生1個，看能不能再生1個男的。」

至於余苑綺的兒女，余天坦言已1年多沒見到外孫們，語氣無奈地說：「最近都沒有來，打電話也沒人接，不接我電話，過年我不曉得，現在我也不催了，他們想來就來。」但強調還是很關心小孩。

