余天卸節目主持7年！合體老搭檔「重返幕前」 自爆賞過豬哥亮巴掌

「鑽石舞台之夜」演唱會將於 3 月 21、22 日回到臺北流行音樂中心開唱，首場邀請到睽違螢光幕 7 年以上的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。余天過去在秀場、綜藝節目的「巴掌功」名聞遐邇，他笑言：「被我打過的肯定超過百人。」而這個橋段，竟然是因為豬哥亮惹毛他開始的。

余天攜手兒子余祥銓、黃西田在「鑽石舞台之夜」演唱會擔任壓軸嘉賓（照片提供：萬星傳播）

過去 20 年重心在政壇發展的歌王余天，儘管已許久沒登台演唱，過去秀場經驗豐富的他仍老神在在：「不會緊張，也沒有特別練習」。而昔日秀場流傳「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，余天說：「這是因為有一次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」因為這樣的意外效果，豬哥亮跟余天說「下一場繼續用」，發現每次都引起哄堂大笑，「余氏巴掌功」就開始流行。

余天曝「呼巴掌」都市傳說起源，竟與豬哥亮有關（照片提供：萬星傳播）

擔任演唱會嘉賓之一的黃西田，今年出道第 65 年，已經 77 歲的他，從年輕到現在都始終一副娃娃臉，對此他笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧！其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」對於這次加入「鑽石舞台之夜」演唱會，他感性地說：「入行這麼久，能夠一直被記得、被邀請，本身就是一件很感恩的事。對我來說，『鑽石舞台之夜』不只是演出，更像是一場老朋友的聚會，我也希望把這 65 年累積的能量，回饋給支持我一路走來的觀眾。」

黃西田期待合體秀場老搭檔余天（照片提供：萬星傳播）

