余天回來了！暴怒痛甩豬哥亮巴掌內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日重返臺北流行音樂中心(北流)。首場邀來暌違螢光幕7年的余天擔任壓軸，並與兒子余祥銓及秀場搭檔黃西田同台演出。

距離上次主持華視《黃金年代》已7年，余天許久未登台演唱，仍顯得相當從容。他表示不會緊張，也沒有特別練習。

談起過往秀場歲月，他回憶當年多半忙著趕場，餐廳秀後台空間不大，有空就打「13支」、聊天、簽六合彩。

廣告 廣告

昔日秀場盛傳「被余天呼過巴掌才會紅」，他也談起這段往事。

余天表示，某次作秀時與豬哥亮對話，講到真的動怒，當場在台上給了對方一巴掌，沒想到台下笑成一片。因為效果出奇地好，豬哥亮提議下一場繼續使用，幾次下來都引起滿堂笑聲，「余氏巴掌功」也因此流傳開來。

將與父親同台的余祥銓，童年時常在秀場後台成長，對張菲、豬哥亮、賀一航等前輩印象深刻。

余祥銓表示，與爸爸合唱不會緊張，兩人將帶來余天的招牌歌《榕樹下》。至於是否曾挨過父親的巴掌，余祥銓笑說，爸爸從未打過他和姊姊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

袁惟仁台東病逝！陸元琪慟悉噩耗回應了

（獨家）「小胖老師」走了！57歲袁惟仁病逝 再也聽不到「加油好嗎」

（影）雕像重現大S「少女形象」！S媽淚崩緊抱 小S顫抖伸手撫摸

失去摯愛父親 袁惟仁女兒揭露被醫護人員提醒：可能趕不上見最後一面

