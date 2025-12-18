余天才認罹癌「割攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況曝

娛樂中心／巫旻璇報導

資深藝人李亞萍近年鮮少在螢光幕前露面。昨（17日）她罕見現身錄影接受採訪，坦言自己一年幾乎不出門，甚至連房間都懶得踏出，因此才答應出門上節目，順道與老朋友見面。不過李亞萍也透露，出門前曾突然感到頭暈，抵達棚內時一度腿軟，需要旁人攙扶，並自曝罹患失智症，健康狀況令人不免擔心。





余天才認罹癌「割除攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況余祥銓憂心

李亞萍自爆罹患失智症。（圖／翻攝自Threads @rou860209）









根據《三立新聞網》報導，李亞萍坦言自己的記憶力明顯退化，常常講完話轉頭就忘記剛剛跟誰聊天。對於余天抱怨她在家愛碎念，她無奈解釋，其實她常在家來回走動、自言自語，「看到空的餐桌椅子，就會想到亞夫（愛犬）以前坐那裡吃飯。」余天受不了，就提醒亞夫（愛犬）早就走很多年了。

李亞萍（左）的失智病況，讓余祥銓（中）頗為憂心。（圖／翻攝自余祥銓IG）





目前李亞萍仍固定回診、按時服藥治療，「醫生說我是失智加上失憶，你現在跟我講話，我待會可能就不記得。」她還透露，時常搞不清楚時間，「有一次我半夜4點刷牙換衣服準備出門，他們才告訴我『現在是凌晨不是下午』，我完全搞混。」甚至夢過大房間整個被搬到秀場，分不清夢境還是現實，也常夢到過世好友來找她聊天，每次醒來都忍不住哭，這些狀況讓兒女余筱萍、余祥銓相當擔心。

此外，前立委余天這幾年健康同樣起伏大，不僅鮮少露面，先前還被網路謠傳「過世」，最後證實只是 AI 錯植資訊，才讓大家驚虛一場。其實余天很早就為身後事做好準備，砸約2500萬購買新北某墓園，可容納 8 個塔位，規劃相當完善。余天在 2017年底健檢時發現罹患攝護腺癌第3期，隔年初便動刀治療。11日他受訪時也證實相關狀況，並透露手術後便與妻子李亞萍改為分房睡，各自休息反而能一覺到天亮、睡滿八小時。但當媒體詢問夫妻間的性生活時，他語氣無奈回應：「攝護腺都拿掉了，還能做什麼？那件事當然不可能了，都沒有了。」不過余天也分享，目前身體狀況穩定。





原文出處：余天才認罹癌「割除攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況余祥銓憂心

