余天才認罹癌！李亞萍露面爆罹患「失智症」 忘記家人過世半夜痛哭

李亞萍坦言，目前已經有失智、失憶的症狀。圖／翻攝自余天臉書

77歲資深藝人余天近期公開證實多年前罹患攝護腺癌，但已經進行切除手術，並做99次電療。73歲的老婆李亞萍接受《三立新聞網》專訪坦言，目前已經有失智、失憶的症狀，正在服藥治療，她也說最近出現常常在家自言自語、搞不清楚晝夜、忘記家人過世等現象。

根據《三立新聞網》報導，李亞萍近年來足不出戶，難得接通告上節目，她坦言會答應是被大女兒余筱萍出賣，「她覺得我經常憂鬱失控又躁鬱又自閉，我可以一年都不出門，而且連房間都不出」，女兒看到她這樣覺得很可憐。李亞萍於是決定上節目見見老朋友，但在出門錄影之前曾一度眩暈症發作，到錄影現場還腿軟需要靠人攙扶。

李亞萍接受訪問時坦言，目前已經有失憶、失智等症狀，表示現在聊天，可能結束就會忘記是誰在跟她講話。此外，李亞萍透露，現在會在家自言自語，甚至忘記家人已經過世，「我在家會一直走路自言自語，看到餐桌椅子空的，想說那不是亞夫（李亞萍親弟弟）在這裡吃飯嗎？余天後來受不了，就說亞夫多年前早就死了」。

李亞萍接著說，現在正在定期看醫生治療，還會夢到已經往生的好友，她只要醒來就會大哭一場。李亞萍坦言，「醫生說我失智失憶就是自閉憂鬱影響，你現在跟我講話，我等等說不定都忘光了」，有時候去看醫生，連藥都還沒拿就走了，也會搞錯白天、黑夜的時間，「有次我4點多在家刷牙換衣服準備出門，結果他們提醒我說現在是半夜4點我要去哪？因為我以為是下午4點，我還夢過我的大房間全部被搬到秀場了」。

事實上，李亞萍久未出門，讓兒女都相當擔心，如今她終於願意出門上節目，第一個通告就是何篤霖、陳亞蘭主持的《命運好好玩》。對於未來是否還會更常出來錄影？李亞萍則說，未來還是要看有適合的節目主題才會考慮。



