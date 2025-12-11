余天曝分房李亞萍 因罹癌割除攝護腺「反正也沒在做」

余天透露這一年推掉不少邀約。（圖／王奕棋攝）

余天力挺胡瓜「鑽石舞台之夜」，今（11日）出席年終感恩餐會。久未公開亮相的他坦言，這幾年陸續接到新馬等地的演唱邀約，粗估已推掉六、七場演出，但他只想在家好好休息，此次出席完全是因為公益。他幾年前罹患攝護腺癌，現在與老婆李亞萍分房睡，被問到如有「需求」該怎麼辦時，他大笑說：「攝護腺都沒了，還需要什麼需求？」

余天在2017年底被診斷出攝護腺癌第三期，當時除了接受 99 次電療，也將攝護腺全數切除。他回憶問醫生是否會有後遺症時，對方告知「可能比較不能行房」，他則坦然表示：「那就拿掉吧，反正現在也沒在做。」目前他仍固定每年做健康檢查，「我都有叫他（醫生）特別看有沒有癌細胞，現在都沒有了。」他也透露一年前因老花、白內障，動手術換水晶體後視力變得清晰不少。

被問到是否還有見到女兒余苑綺一雙兒女，余天無奈表示有關心小孩狀態，但已經一年多沒看到小孩，「打電話沒人接啊，不接我電話 。」至於過年是否有機會，他表示：「我不曉得，反正我也不催了，他們想來就來啊，不然怎麼辦？」

