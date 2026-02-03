余天睽違7年重出江湖 揭密「巴掌功」由來竟是豬哥亮

睽違螢光幕7年之久的歌王余天，將帶領兒子余祥銓登上《鑽石舞台之夜》演唱會。（圖／萬星傳播提供）

由綜藝天王胡瓜號召，攜手康康、歐漢聲共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，即將於3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心。首場演出陣容空前，特別邀請到睽違螢光幕7年之久的歌王余天，帶領兒子余祥銓與秀場老搭檔黃西田合體擔任壓軸，將昔日秀場的輝煌風華原汁原味搬上北流舞台。

多年來深耕政壇的余天，距離上次主持節目已逾7年，面對重返大舞台，他淡定表示「不緊張」。談及昔日秀場趣聞，余天首度揭密名震江湖的「巴掌功」由來，因當年因與豬哥亮對戲，一時動氣真打下去，未料台下哄堂大笑，自此開啟「被余天打過才會紅」的演藝圈都市傳說。此次余天將與兒子余祥銓合唱國民情歌〈榕樹下〉，余祥銓感性憶起童年在張菲、豬哥亮等前輩提攜下的時光，更透露私下的余天是位慈父，從未對孩子動過手。

同場嘉賓黃西田適逢出道65周年，77歲仍保有招牌娃娃臉。他感性表示，能一路被觀眾記得是莫大的福分。對他而言，這次演出更像老友聚首，期待與余天展現當年秀場「一句玩笑就能激發火花」的神默契，將數十年的演藝能量回饋給支持者。

《鑽石舞台之夜》演唱會不僅是演藝盛事，更秉持公益初心。演唱會收益將捐贈予「十方社會福利慈善基金會」及「臺大清寒希望獎助學金」，演唱會門票已在年代售票系統熱賣中。

黃西田和余天都將擔任《鑽石舞台之夜》演唱會擔任壓軸。（圖／萬星傳播提供）

