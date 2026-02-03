余天睽違7年重返舞台！壓陣《鑽石舞台之夜》 曝經典「百人掌」和豬哥亮有關

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，3月21、22日榮耀回歸台北流行音樂中心，首場請出睽違螢光幕7年以上的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。余天過去在秀場、綜藝節目的「巴掌功」名聞遐邇，他笑言：「被我打過的肯定超過百人。」而這個橋段，竟然是因為豬哥亮惹毛他開始的。

余天帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任《鑽石舞台之夜》演唱會壓軸。（圖／萬星傳播提供）

距離上一次握主持棒的節目華視《黃金年代》已經7年，過去20年重心在政壇發展的余天，儘管已許久沒登台演唱仍老神在在，「 不會緊張，也沒有特別練習。」他過去秀場經驗豐富，還記得哪些後台故事，個性直白的余天說：「基本上都是在趕場，餐廳秀的後台都比較小一點，有空就是打『13支』、聊天、簽六合彩。」而昔日秀場流傳「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，余天說：「這是因為有一次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」因為這樣的意外效果，豬哥亮跟余天說：「下一場繼續用。」發現每次都引起哄堂大笑，「余氏巴掌功」就開始流行。

將和爸爸同台的余祥銓，童年時光經常在秀場後台走跳，印象中最疼他的「叔叔」們包括張菲、豬哥亮、賀一航；他說：「要跟爸爸一起唱歌不會緊張啊！我們就合唱他的招牌歌〈榕樹下〉。」問他可曾接過余天的巴掌功，余祥銓說：「完全沒有，爸爸不會打我跟姊姊。」

今年是黃西田出道65週年。（圖／萬星傳播提供）

今年是黃西田出道65週年，已經77歲的他，從年輕到現在都始終一副娃娃臉，對此，他笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧！其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」對於這次加入《鑽石舞台之夜》演唱會，他感性地說：「入行這麼久，能夠一直被記得、被邀請，本身就是一件很感恩的事。對我來說，《鑽石舞台之夜》不只是演出，更像是一場老朋友的聚會，我也希望把這65年累積的能量，回饋給支持我一路走來的觀眾。」





