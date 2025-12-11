余天神隱2年近況曝光！自爆「割除攝護腺」 與李亞萍沒睡一起了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，胡瓜今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21日、22日重返台北流行音樂中心，卡司也跟著公開，包含余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友等，許久沒在螢光幕前現身的余天，談到近況，自爆先前攝護腺癌已經動刀割除攝護腺，不能行房。

余天（後排左二）近況曝光。（圖／萬星傳播提供）

余天透露，現在屬於半退休狀態，電視節目也不接，也沒有秀場的工作，最近一次出席公開活動已經是2年前的「藍寶石大歌廳」，會決定擔任「鑽石舞台之夜」的演出嘉賓之一，是因為這是公益活動，才點頭答應，他自爆：「（演出費）想開高一點，我太久沒賺錢，又沒當立委，他（胡瓜）說做公益。」

余天表示，很高興與晚輩一起做公益慈善的活動，「希望大家多多支持，票房好一點。」胡瓜一旁表示，以前余天在演藝圈的地位，可以說是登高一呼，就會萬人回應，余天聽聞，還感嘆，現在的藝人很不團結，對於「鑽石舞台」的演出，余天非常看重，還開玩笑要邀請前總統蔡英文來，「反正她現在沒什麼事。」

余天、李亞萍夫妻自從女兒余苑綺過世後，就鮮少公開露面，如今他與余祥銓一起要在鑽石舞台上演出，被問到李亞萍會不會想上場，他直言：「她不想上場，找她她會罵人，她在家都碎碎念。」接著自爆身體狀況，先前攝護腺癌已經動刀切除攝護腺，也因為如此，被醫生告知不能行房，因為上了年紀有老花眼、白內障，日前才剛換水晶體。

