余天罹攝護腺癌三期 余祥銓機率增2倍「4症狀要注意」

資深藝人余天今天證實罹患攝護腺癌，77歲的他已完成攝護腺切除手術。醫療機構提醒，攝護腺癌具有家族遺傳傾向，若父親或兄弟曾確診，罹癌風險將提升至2倍，余天41歲的兒子余祥銓也應提高警覺，定期接受相關檢查。

資深藝人余天罹患攝護腺癌，醫師提醒兒子余祥銓也應提高警覺，定期接受相關檢查。(圖/中天新聞)

余天今日透露自身健康狀況時表示，除了先前已進行白內障手術，近期又發現罹患攝護腺癌，因此接受手術將攝護腺摘除。當被問及夫妻性生活時，余天語氣無奈地反問，「啊！攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了」，並坦言術後已與妻子李亞萍分房睡。

根據統計數據顯示，台灣每年新增超過9000位攝護腺癌患者。亞洲大學附屬醫院在醫院網站指出，攝護腺癌好發於50歲以上男性族群，家族病史是重要的危險因子。若父親或兄弟罹患攝護腺癌，自己罹癌的機率為一般人的2倍；若父親與兄弟都罹患攝護腺癌，風險則攀升至4倍。

亞洲大學附屬醫院進一步說明，除家族史外，目前累積的醫學證據顯示，攝護腺癌與感染有關聯性，有性病史或攝護腺炎的男性罹癌機會較高。另有研究顯示，男性在20歲至30歲之間，每周有5次以上射精，較不容易罹患攝護腺癌。

在症狀表現方面，亞洲大學附屬醫院指出，早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，當腫瘤逐漸侵犯尿道、膀胱頸時，患者可能出現解尿不順、夜間頻尿、尿液滯留或尿速減小等症狀。一旦出現這些疑似攝護腺癌的症狀，應積極就醫接受檢查。

亞洲大學附屬醫院建議，有家族史的男性應從40歲起，無家族史的男性則從50歲起，每年接受肛門指診及抽血檢查（PSA），再根據每人可能罹患攝護腺癌的比率，安排個人化的追蹤計畫。依照上述建議，余天已證實罹患攝護腺癌，41歲的兒子余祥銓也應開始定期接受相關檢查。

