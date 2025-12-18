余天罹攝護腺癌電療99次！醫提醒「3症狀」速就醫 5類男性是高危族群

余天罹攝護腺癌電療99次，醫師提醒，若出現「排尿異常」、「血尿」、「下腹、腰背或骨骼疼痛」要盡速就醫。示意圖／Pixabay

77歲藝人余天近日證實罹患攝護腺癌，並已完成攝護腺切除手術及99次電療，目前仍需定期追蹤檢查。國健署指出，攝護腺癌在台灣男性中發生率排名第3、死亡率第6，且初期多無明顯症狀，容易被忽略。對此，泌尿科醫師提醒，近6成患者確診時已屬晚期，一旦出現特定「3大症狀」，應立即就醫評估。

攝護腺癌好發於60至70歲間 50歲以前罹患者較罕見

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《健康多1點》頻道中指出，男性特有的攝護腺位於膀胱底部、直腸前方，排尿時膀胱必須收縮，尿液才會經過攝護腺進入尿道。攝護腺癌好發年齡多在60至70歲之間，50歲以前罹患者相對罕見。

高風險因素包括生活習慣與遺傳 超過50歲應定期檢查

北市聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘表示，除了老化與遺傳等不可控制因素外，肥胖、偏好紅肉與甜食、蔬果攝取不足，以及抽菸與酗酒，都可能增加罹患風險。國外研究也指出，平時射精頻率較低的男性，罹患攝護腺癌的機率較高，可能與荷爾蒙在體內長時間刺激相關。

程威銘建議，男性過了50歲應定期至泌尿科檢查攝護腺抗原（PSA），若屬高風險族群，可提前至45歲開始檢查，即便症狀不明顯，也應立即就醫。雖然PSA可能因便祕、騎單車或攝護腺肥大而升高，但這仍代表該部位健康亮紅燈，需要進一步檢查，包括攝護腺超音波與觸診，以確定是否罹患癌症。

出現「3症狀」不可馬虎！應及早就醫

國健署也指出，攝護腺癌初期多無明顯症狀，常被忽略，導致約6成患者確診時已屬晚期。醫師提醒，若出現以下3大症狀，應及早就醫評估。

排尿異常：包括頻尿、夜尿增加、排尿困難或尿流變細。 血尿或血精：尿液或精液帶血。 下腹、腰背或骨骼疼痛：可能提示癌細胞已擴散。

攝護腺癌的高危險族群主要包括5大類：

年齡因素：50歲以上男性風險顯著增加，60至70歲為好發年齡。 家族與遺傳因素：有直系親屬（父親、兄弟）罹患攝護腺癌者。具BRCA1或BRCA2基因突變者，風險也較高。 種族因素：研究顯示，非洲裔男性罹患率較高，亞洲族群相對較低，但隨生活型態改變風險也在增加。 生活習慣因素：肥胖、缺乏運動；飲食偏好高脂肪、紅肉與甜食；蔬果攝取不足；抽菸、酗酒。 性行為與荷爾蒙相關因素：平時射精頻率低的男性，可能因體內雄性荷爾蒙長時間刺激，增加罹癌風險。



