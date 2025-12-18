余天罹癌後換李亞萍出狀況！「失智前兆」夢境現實分不清

余祥銓說李亞萍疑似出現失智前兆。（蕭雅玲攝）

77歲藝人余天上周自曝罹患攝護腺癌，已完成切除手術；豈料小4歲妻子李亞萍的健康也亮紅燈，自述有失智、失憶症狀。兒子余祥銓今(17日)接受採訪，透露李亞萍的異狀。

根據《壹蘋新聞網》報導，余祥銓說李亞萍不但健忘，還曾把余天認成自己的爸爸，對於夢境與現實也常搞混，這些症狀一周會反覆發作3、4次。余祥銓想帶李亞萍就醫，但遭拒絕，感到無奈。

至於李亞萍在節目中抱怨他吵著要搬出去、嫌她沒用，余祥銓駁斥：「可以問柔柔，我從來沒有說要搬出去。」老婆柔柔在旁作證：「我們真的沒有要搬出去，我覺得媽媽（李亞萍）可能是因為有點失智的前兆，她最近也是半夜會爬起來，以為是早上，要趕場做秀。」

余祥銓接著指出，李亞萍最近會在半夜3、4點打給司機，說要出門。針對媽媽的反常行為，余祥銓上網查詢，發現這是失智前兆，接下來會特別注意她的狀況。柔柔則表示，已經有安排時間要帶婆婆去做詳細檢查，余祥銓也強調自己沒有亂講話、沒有對媽媽大逆不道，只是接下來要特別留意媽媽的健康。

而摘除攝護腺的余天，上週（11日）出席活動時，整體狀況還算不錯。他透露術後跟李亞萍分房睡，已完全沒有肉體接觸。已77歲的余天，現在半退休，沒事就在家裡追劇，生活清閒。

