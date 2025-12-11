余天罹癌術後沒性生活 歐弟甩肉8公斤

胡瓜熱衷公益，由他一手籌辦的「鑽石舞台之夜」演唱會，明年3月將邀余天、黃西田、王彩樺、歐漢聲（歐弟）等人共襄盛舉。77歲余天11日跟兒子余祥銓出席活動，透露幾年前發現罹患攝護腺癌第三期，當時已進行手術。

余天說，攝護腺手術後便和老婆李亞萍分房睡，每天都睡滿8小時。他昨被問到夫妻的性生活，好氣又好笑反問：「攝護腺都沒了，怎麼做啦。」

他的二女兒余苑綺過世後，一對外孫由女婿及家人負責照顧。余天昨坦言，已經一年連絡不上對方，「打電話都沒人接，當然希望過年可以看到他們」。

廣告 廣告

歐弟昨身形精瘦，開心分享成功減重8公斤，正朝目標68公斤努力，「我身材一直都是胖胖瘦瘦，但最瘦的時候，是我第一次離婚時，當時我在北京2年，最瘦到62公斤」。

他之前傳出與第2任妻子感情失和，會再離婚？他強調不會，還開玩笑說自己瘦下來後，外面誘惑真的比較多，以前變胖是不想惹事。至於是否真的要舉家移民日本沖繩，他則說他與妻子都希望小孩從小多接觸各國文化，所以每次寒暑假都會固定安排他們出國，「目前多方觀察，看小孩喜歡哪個國家，如果一個小孩喜歡一個，我們就要一直飛，為了這個目的也要多加油」。

另，歐弟昨被問及好友坤達遇閃兵案一事，低調表示坤達現在重要的是好好處理該處理的事情和反省。