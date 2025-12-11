余天罹癌開刀切除攝護腺！曝與李亞萍分房睡 病況全說了

資深藝人余天2026年3月21日將與兒子余祥銓在胡瓜發起、領軍主持的《鑽石舞台之夜》演唱會帶來精彩演出。而他11日談到近況時透露這幾年除了因白內障開刀更換水晶體外，也在罹患攝護腺癌第三期後，經醫師評估將攝護腺切除，目前已恢復健康，也有每年定期健康檢查持續追蹤。

余天透露目前與老婆李亞萍分房睡，被問到若有「需求」該怎麼辦時，直呼：「攝護腺都沒了，還需要什麼需求？」也提到醫師在開刀前也有提醒他切除攝護腺後「可能比較不能行房」，但他並未太在意，幽默地說：「就拿掉吧，反正現在也沒在做。」

被關心是否還有見到女兒余苑綺的一雙兒女，余天感嘆已經1年多沒有見到外孫。對於聯繫情況，他說自己打電話卻一直沒人接，也沒有獲得回應，「反正我也不催了，他們想來就來啊，不然能怎麼辦？」感到相當無奈。

