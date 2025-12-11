余天自揭切除攝護腺癌、與妻分房睡 感嘆一年聯繫不上外孫

余天透露近年過著半退休生活。（翻攝自余祥銓臉書）

久未公開露面的藝人余天，今（11日）為演唱會宣傳，透露近年過上半退休生活，除了已動過白內障手術，更驚吐自己日前發現罹患攝護腺癌，並已進行手術將攝護腺摘除，震驚現場媒體。

余天出席「鑽石舞台」演唱會宣傳記者會，與胡瓜、王彩樺、黃西田等眾多好友一同為演唱會站台，談到健康狀況，余天表示自從完成攝護腺癌手術後，便開始與妻子李亞萍分房睡，「現在各睡各的，可以睡滿八個小時」。

當被問及性生活時，余天沒好氣地反問媒體：「攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了。」語氣中帶著無奈與幽默。他強調目前健康無虞，生活過得相當愜意，幾乎都是躺在家裡追劇，並表示將會好好在3月的「鑽石舞台」演唱會上賣力演唱。

廣告 廣告

除了健康狀況外，余天也感傷地談及已故二女兒余苑綺的一對子女。他透露，自女兒過世後，外孫們由女婿照顧，但他已經長達一年多聯繫不上對方，「打電話都沒人接，都連絡不到。」雖然感嘆，但他仍希望能透過媒體喊話，希望能在農曆過年期間，能看到一對可愛的外孫。

本次「鑽石舞台」演唱會將於2026年3月21、22日在台北流行音樂中心舉辦。除了余天、余祥銓父子同台外，胡瓜也邀集了黃西田、康康、李翊君、翁立友、曾心梅、賴慧如等眾多資深及年輕歌手，甚至網羅金曲歌王蕭敬騰壓軸，陣容星光熠熠。





更多《鏡新聞》報導

女婿涉詐獲緩刑！李亞萍控半年不見家人 余祥銓嘆盡力了

汪建民癌逝欠債「家屬付不出喪葬費」 馬國畢證實社會局出手

朱芯儀罹癌焦慮「人生好像毀了」 曝衛斯理曾躲起來偷哭