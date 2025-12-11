余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了

胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」

余天坦言這幾年除了白內障動過手術，也接受攝護腺癌切除，如今身體狀況穩定，會在演唱會上全力演出。他說：「現在常常就是在家哩，躺在床上追劇，當然，白內障也開刀，然後發現有攝護腺癌，就把攝護腺都拿掉了。」

余天。（圖／萬星傳播）

談到開刀後的生活，余天語氣無奈：「攝護腺癌手術過後，就跟李亞萍分房了，現在各睡各的，可以睡滿八個小時。」被問到夫妻生活，他也毫不掩飾回應：「啊攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了。」

自愛女余苑綺過世後，余天淡出演藝圈與政壇，僅在余祥銓節目錄影時短暫亮相。他也透露近況最放不下的，是看不到外孫一對兄妹：「也沒有，打電話都沒人接，已經一年都連絡不到了。」語氣裡藏不住遺憾，「過年的話，當然希望可以看到他們，但目前就是都連絡不到了。」