余天自爆罹攝護腺癌！衛福部統計：三成患者確診已晚期

資深藝人余天驚爆曾罹患攝護腺癌，所幸已透過手術切除病灶，目前健康狀況良好。衛福部統計，攝護腺癌已躍升為台灣男性第三大癌症，且近五年來發生率上升近五成，約三成病人確診時已是局部晚期或轉移階段。

資深藝人余天於記者會上驚爆曾罹患攝護腺癌，所幸已透過手術切除病灶，目前健康狀況良好。（圖／翻攝余天臉書）

攝護腺癌好發於50歲以上男性族群，台灣患者平均確診年齡約70歲上下。衛福部指出，此疾病風險與多項因素相關，包含年齡增長、家族遺傳史、不良生活型態及飲食習慣等。若父親或兄弟等一等親有攝護腺癌病史，罹患風險將明顯增加，而長期高脂肪飲食、紅肉攝取過多、蔬果不足，以及肥胖、缺乏運動等生活型態，也被研究認為與風險增加相關。

由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會將於2026年3月21、22日重返台北流行音樂中心，十一日舉行的記者會上邀請多位藝人造勢，余天亦受邀出席。會中余天透露，愛女余苑綺離世後，自己便淡出政壇和演藝圈，更罹患攝護腺癌，所幸已開刀除去病灶。胡瓜在餐會上聽聞此事，忍不住對余天感嘆：「見一次少一次。」

醫療專家提醒，攝護腺是男性特有的腺體，位於膀胱正下方、包覆在尿道最上端，主要功能為分泌部分精液，提供精蟲營養與保護。隨著年齡增加，攝護腺常會自然肥大，而攝護腺癌則是腺體內的細胞發生不受控制的異常增生，形成惡性腫瘤。

若出現排尿異常、頻尿、夜尿、需用力才能排尿乾淨等症狀，應儘速就醫檢查。（示意圖／Pixabay）

攝護腺癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多病人是在健康檢查或處理攝護腺肥大時才意外發現早期癌症，這也是為何部分患者確診時已是晚期或有轉移的原因。衛福部提醒，若出現排尿異常、頻尿、夜尿、排尿變慢、尿流無力、需用力才能排尿乾淨、排尿疼痛或灼熱感、尿中帶血等症狀，應儘速就醫檢查。

若癌症已轉移，可能出現骨頭疼痛，特別是腰部、骨盆、髖關節等處，以及不明原因的體重減輕、疲倦等症狀。若腫瘤壓迫脊椎神經，還可能出現下肢麻木、無力等情況。專家強調，目前攝護腺癌有多種治療方法，但早期發現才能早期治療，提高治癒率。

美國黑人族群的攝護腺癌發生率特別高，顯示種族與荷爾蒙敏感性可能在發病機制中扮演重要角色。（示意圖／Pixabay）

國際研究顯示，美國黑人族群的攝護腺癌發生率特別高，顯示種族與荷爾蒙敏感性可能在發病機制中扮演重要角色。雖然在台灣較少見此族群，但醫學專家指出，攝護腺癌帶有明顯的種族及生物學差異，不同族群的風險評估標準也有所不同。

根據衛福部國健署最新癌症登記與死因統計，攝護腺癌不僅已成為台灣男性第三大癌症，其死亡率也位居男性癌症第六位。專家呼籲，五十歲以上男性，尤其是有家族病史者，應定期進行相關檢查，及早發現潛在問題。

