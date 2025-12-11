余天蕭敬騰「鑽石舞台」公益演唱 2026北流唱2天

（中央社記者王心妤台北11日電）胡瓜舉辦的「鑽石舞台之夜」演唱會今天舉辦記者會除原班人馬回歸外，余天跟蕭敬騰也將演出。胡瓜表示，成本落在新台幣1800萬元，藝人都為了公益相挺，希望觀眾能帶長輩同樂。

胡瓜領軍並支持的「鑽石舞台之夜」將於明年3月21日、22日在台北流行音樂中心開唱，曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺將演出，首日有余天、余祥銓和黃西田組成限定團；第2天則是蕭敬騰壓軸演出。

余天近年減少在幕前亮相，這次為了公益一口答應，他笑說，已進入半退休狀態，「瓜瓜（胡瓜）打給我時，我本來想開（價）高一點，因為太久沒賺錢，但他說是公益，我就說那隨便啦！」他也說，能做公益很開心，希望觀眾支持一起衝高票房，或許能邀請前總統蔡英文來聽演唱會。

胡瓜表示，看到有網友分享家長看完去年的演唱會後，回家仍開心哼唱，「我們也是要照顧爸爸媽媽的感受，這是一舉兩得。」他感謝余天跟蕭敬騰相挺。

王彩樺分享，曾有粉絲帶80歲的媽媽去看演唱會，「他媽媽已經20、30年沒有看電影跟演唱會了，媽媽回去後就好開心，還要孩子明年再帶她去看，小孩孝順可以這裡做愛心，一起享受幸福演唱會。」

演唱會將於明天下午1時在年代售票系統開賣，即日至28日止可9折購票，此次公益捐贈單位為財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。（編輯：李亨山）1141211