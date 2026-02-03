余天被豬哥亮惹毛…暴怒狠甩巴掌！「都市傳說」內幕全曝光

記者徐珮華／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日在臺北流行音樂中心（北流）登場，首場邀請睽違螢光幕逾7年的余天，帶著兒子余祥銓和秀場好搭檔黃西田擔任壓軸。余天過去在秀場、綜藝節目的「巴掌功」名聞遐邇，笑說「被我打過的肯定超過百人」，而這個橋段，竟然是因為豬哥亮惹毛他開始的。

余天分享「巴掌功」緣起，與豬哥亮有關。（圖／萬星傳播提供）

余天過去20年重心在政壇發展，上次主持節目已是7年前的《黃金年代》，儘管許久未登台演唱，他仍老神在在：「不會緊張，也沒有特別練習。」他過去秀場經驗豐富，還記得哪些後台故事？個性直白的他說：「基本上都是在趕場，餐廳秀的後台都比較小一點，有空就是打『13支』、聊天、簽六合彩。」

昔日秀場流傳「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，余天說：「這是因為有一次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」因為這樣的意外效果，豬哥亮跟余天說「下一場繼續用」，發現每次都引起哄堂大笑，「余氏巴掌功」就開始流行。

余天、余祥銓父子將同台演唱。（圖／萬星傳播提供）

余祥銓童年時光經常在秀場後台走跳，印象中最疼他的「叔叔」們包括張菲、豬哥亮、賀一航。如今將與爸爸同台演唱，他說：「不會緊張啊！我們就合唱他的招牌歌〈榕樹下〉。」至於是否曾接過余天的巴掌功？他表示：「完全沒有，爸爸不會打我跟姊姊。」

黃西田期待在「鑽石舞台之夜」演唱會與老友相聚。（圖／萬星傳播提供）

今年是黃西田出道65週年，現年77歲的他始終有著娃娃臉，笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧！其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」對於加入演唱會，他感性地說：「入行這麼久，能夠一直被記得、被邀請，本身就是一件很感恩的事。」

黃西田表示：「對我來說，『鑽石舞台之夜』不只是演出，更像是一場老朋友的聚會，我也希望把這65年累積的能量，回饋給支持我一路走來的觀眾。」他也特別期待和余天在舞台上相見歡：「以前在秀場的日子很辛苦，但也特別有人情味。我跟他在後台常常互相照應，有時候一句提醒、一個玩笑，就能變出一些火花的演出，這就是默契，到現在都很難忘。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日有余天、余祥銓、黃西田坐鎮，次日由蕭敬騰（老蕭）壓軸、李千娜加入，另外還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票已在年代售票系統熱賣中。

