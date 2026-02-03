余天親解「呼巴掌才會紅」都市傳說 百星受災戶豬哥亮搶頭香

余天（右）、余祥銓將登上「鑽石舞台之夜」。萬星傳播提供



睽違螢光幕逾7年的余天3月21日將帶著兒子余祥銓和秀場老搭檔黃西田擔任「鑽石舞台之夜」演唱會壓軸，過去他的「巴掌功」名聞遐邇，他笑言：「被我打過的肯定超過百人。」而這個橋段竟是因豬哥亮惹毛他開始的。

昔日秀場流傳「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說，余天說：「這是因為有1次作秀，跟豬哥亮講一講，講到我真的生氣了，在台上就直接給他『巴』下去，結果台下笑成一片。」也因「笑」果奇佳，豬哥亮要求「下一場繼續用」，「余氏巴掌功」才開始流行。

儘管卸下華視《黃金年代》主持棒已7年，過去20年重心都放在政壇的余天仍老神在在：「 不會緊張，也沒有特別練習。」秀場經驗豐富的他被問還記得哪些後台故事？直白回：「基本上都是在趕場，餐廳秀的後台都比較小一點，有空就是打『13支』、聊天、簽六合彩。」

77歲黃西田感謝自己有張娃娃臉。萬星傳播提供

而余祥銓童年也經常在秀場後台走跳，印象中最疼他的「叔叔」包括張菲、豬哥亮、賀一航，父子同台被問會不會緊張？他說：「要跟爸爸一起唱歌不會緊張啊！我們就合唱他的招牌歌〈榕樹下〉。」好奇可曾接過余天的巴掌功？他說：「完全沒有，爸爸不會打我跟姊姊。」

今年是黃西田出道65周年，77歲的他還是娃娃臉，對此他笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧！其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」

對於加入「鑽石舞台之夜」演唱會，黃西田特別期待和余天在舞台上相見歡，「以前在秀場的日子很辛苦，但也特別有人情味，我跟他在後台常常互相照應，有時候1句提醒、1個玩笑，就能變出一些火花的演出，這就是默契，到現在都很難忘」。

「鑽石舞台之夜」演唱會由胡瓜、康康、歐弟（歐漢聲）主持，3月21、22日在台北流行音樂中心登場，首日有余天、余祥銓、黃西田坐鎮，第2天則由蕭敬騰擔任壓軸，門票已在年代售票系統熱賣中。

