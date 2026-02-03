余天解釋賞豬哥亮巴掌原因 親揭秀場傳說由來

（中央社記者王心妤台北3日電）藝人胡瓜發起的演唱會「鑽石舞台之夜」將於3月21日起連2天在台北流行音樂中心舉行。秀場曾有「被余天呼巴掌會紅」的傳言，余天笑說，最初只是被豬哥亮氣到，沒想到變成一種流行。

藝人余天近年重心挪往政壇，這次將跟兒子余祥銓一起登台演出，余天今天透過主辦單位表示，不緊張也沒有特別練習，而「鑽石舞台之夜」作為公益演唱會，將重現秀場風華。

秀場界曾流傳一句「被余天呼過巴掌才會紅」，余天今天表示，其實最初是因為被豬哥亮講到生氣，忍不住在台上「巴」了豬哥亮一掌，沒想到台下笑成一片。而豬哥亮也鼓勵余天下一場繼續打，每次都能讓觀眾哄堂大笑，才讓「余氏巴掌功」開始流傳。

另一名演出嘉賓黃西田已77歲，至今仍有張娃娃臉，他笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧，其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」他表示，這場演唱會不只是演出，更是老朋友之間的聚會，希望把出道65年來累積的能量回饋給觀眾。

「鑽石舞台之夜」演唱會門票持續販售中，此次受贈單位是財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。（編輯：張雅淨）1150203