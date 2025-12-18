余天證實曾罹癌！李亞萍罕見露面坦言「出現失智症狀」 最新病況曝光

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

77歲資深藝人余天先前證實多年前罹患攝護腺癌，並已完成攝護腺切除手術及99次電療，目前持續定期回診追蹤。73歲妻子李亞萍如今也罕見復出螢光幕，長年健康狀況備受關注的她，受訪時坦言自己已出現失智與失憶症狀，正在接受藥物治療，「醫生說是長期憂鬱、自閉與躁鬱影響下的併發症。」

77歲資深藝人余天先前證實多年前罹患攝護腺癌，妻子李亞萍如今也罕見復出螢光幕。（圖／余天 臉書）

據《三立新聞網》報導，李亞萍這次難得現身節目，她苦笑透露其實是被大女兒余筱萍「賣」出門的。「她覺得我經常憂鬱失控又躁鬱又自閉，而且我可以一年都不出門，而且連房間都不出，她看到我這樣就覺得我很可憐。」不過，錄影當天李亞萍身體狀況仍不穩定，出門前一度眩暈發作，抵達現場後更出現腿軟，需要旁人攙扶，健康情形令人憂心。

李亞萍坦言，自己的記憶力已明顯退化，「例如我現在跟你聊天，等等結束後我就會忘記問說剛剛是誰跟我聊天？」對於余天曾抱怨她在家碎念不停，李亞萍解釋，自己常會一邊走路一邊自言自語，甚至出現錯亂的記憶，「看到餐桌椅子空的，還會以為我弟弟亞夫坐在那裡吃飯，余天後來受不了，才跟我說他已經過世很多年了。」

目前李亞萍仍固定就醫、服藥控制病情，但生活中仍常出現時間錯亂與記憶缺失。她透露，曾在凌晨4點誤以為是下午，刷牙換衣服準備出門，家人才趕緊阻止，甚至還夢到家中大房間被整個搬到秀場。

談及近況，李亞萍也不禁哽咽表示，最近經常夢到已過世的好友來找她聊天，每次醒來都忍不住大哭，讓家人余筱萍與余祥銓相當擔心。這回願意踏出家門上節目，首個通告便是何篤霖、陳亞蘭主持的《命運好好玩》。至於未來是否會更頻繁復出？李亞萍則坦言，現階段能上的節目已不多，仍要視身體狀況與主題是否合適再做考量。



