余天證實「罹患攝護腺癌」緊急手術 哀歎1年未見外孫

余天（右）、余祥銓11日出席活動。（萬星傳播提供）

77歲余天今（11日）與胡瓜、黃西田、康康、王彩樺、歐弟、康康、李翊君、翁立友、曾心梅、余祥銓、賴慧如等人宣傳3月21、22日在北流舉辦的「鑽石舞台」演唱會。他今透露健康情況，除了已經進行過白內障手術，還驚吐日前發現有攝護腺癌，因此手術把攝護腺摘除。

余天說，攝護腺癌手術過後，就跟老婆李亞萍分房睡，被問到夫妻性生活，他好氣又好笑的反問：「啊攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了」，語氣無奈。他提到現在半退休的生活，幾乎都是躺在家裡追劇，相當愜意。

二女兒余苑綺過世後，一對外孫由女婿照顧，余天感傷的說，已經一年連絡不上對方，「打電話都沒人接，當然希望過年可以看到他們，但目前就是都連絡不到。」

