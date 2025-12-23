余天驚傳罹攝護腺癌三期！切除術後感嘆「無法房事」 醫揭根除性手術代價





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】資深藝人余天近日坦言，77歲的他在健檢時發現罹患攝護腺癌第三期，已接受攝護腺全切除手術。他無奈表示術後與妻子分房而睡，面對性生活話題更直白說「攝護腺都沒了，怎麼做那件事」，這番真實告白讓許多熟齡男性開始正視這個疾病。根據衛福部111年癌症登記報告，攝護腺癌已成為台灣男性第三大癌症且好發於60至80歲之間。攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，許多人像余天一樣，是在例行健檢時才意外發現，一發現往往已是中晚期，必須面對艱難的治療選擇。



攝護腺全切除需有專業評估 醫解析「根除性手術」後遺症



台中市立老人復健綜合醫院泌尿科醫師陳柏華解釋所謂的根除性攝護腺切除手術，是將整個攝護腺、兩側儲精囊及骨盆淋巴結完全切除，目的是根除所有癌細胞。這項手術主要適用於癌症尚未遠端轉移、預期餘命大於10年且身體狀況良好的患者。

目前手術方式包括傳統開腹手術、腹腔鏡手術及達文西機械手臂手術三種，其中達文西手術因傷口小、出血量少，術後恢復較快，已成為主流選擇。然而無論採用哪種術式，由於攝護腺緊鄰控制勃起的神經血管叢，手術難以完全避免對周邊組織的影響。



根據醫學研究統計，接受根除性攝護腺切除的患者，術後發生勃起功能障礙的機率從20%至80%不等，這個比例會受到患者年齡、術前性功能狀態、癌症期別及是否保留神經血管叢等因素影響。



此外，攝護腺和儲精囊切除後，患者術後將無法射精，這是無法避免的結果。約有半數患者在術後初期會出現暫時性尿失禁，大多數人會在術後1至3個月內逐漸改善，但仍有部分患者需要較長的復健時間。



攝護腺切除非「一勞永逸」！ 把握黃金三個月復健性功能



陳柏華醫師指出雖手術帶來的改變難以完全逆轉，但醫學界漸發展出完整的術後復健方案。對於性功能障礙，若手術時有保留神經血管叢且患者年齡較輕、術前功能良好，透過口服藥物、負壓助勃器、海綿體注射等復健治療，仍有機會恢復部分功能。因此建議在術後三個月內盡早開始復健，讓陰莖保持血液灌流，預防組織纖維化。



對於尿失禁問題，陳柏華醫師建議凱格爾運動（骨盆底肌肉訓練）是最基本的復健方式，患者應在術前就開始練習，術後持續執行可大幅改善症狀。



攝護腺癌雖然進展緩慢，但只要及早發現並接受正規治療，即使是晚期患者，五年存活率仍可達七成以上。陳柏華醫師提醒50歲以上男性應定期接受攝護腺特異抗原（PSA）檢查及肛門指診，有家族病史者更應提前至45歲開始篩檢，才能在黃金時期發現病灶，保有更多治療選擇與更好的預後。



