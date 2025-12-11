余天驚爆得攝護腺癌 經99次電療目前已無慾望

余天驚曝得了攝護腺癌，經治療後，健康無虞。（萬星傳播提供）

處於半退休狀態的余天，今（11）日應胡瓜之邀出席「鑽石舞台之夜」感恩餐會，也將於明年和兒子余祥銓一起登台演出，他指這一年來休養生息，日子過得很愜意，提到健康狀況，77歲的他透露：「現在常常就是在家裡，躺在床上追劇，當然，白內障也開刀，然後發現有攝護腺癌，就把攝護腺都拿掉了。」

余天表示，因為老花又白內障，所以開刀換了水晶體，現在耳清目明，看得很清楚，而發現了攝護腺癌，直接割掉了攝護腺，做了99次的電療，癌細胞殺光光，現在就每年追蹤，身體健康且一天可以睡八個小時，和老婆李亞萍也分房睡，提及有無性需求？他笑回：「攝護腺都沒了，還需求咧？」他指醫生問他是否要割掉全部的攝護腺，因後遺症就是比較不能行房，他揮揮手說：「唉唷，拿掉啦，反正現在也沒在做了。」

余天希望余祥銓再生一胎，讓家裡熱鬧一點。（萬星傳播提供）

是否有見到余苑綺的一對兒女，余天黯然說：「最近都沒有，打電話也沒人接，已經一年都連絡不到了，反正我也不催了，過年的話，當然希望可以看到他們，但目前就是都連絡不到了。」

聊到近一年生活，他推掉了星馬及印尼約莫六、七場邀約，估計約少賺千萬，他說：「我現在很懶，以前當了立委，每天一早六點起床報到，真不是人做的事，又賺不到錢，現在最想躺家裡，不要動。」

余天享受半退休生活。（萬星傳播提供）

