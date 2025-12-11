余天驚爆罹攝護腺癌！「急開刀全切除」認與李亞萍分房睡

77歲余天自爆曾罹患攝護腺癌。（圖／萬星傳播提供）





綜藝天王胡瓜今（10）日舉行「鑽石舞台之夜」演唱會卡司揭曉記者會，號召余天、黃西田、鍾采穎、翁立友、李翊君、賴慧如、余祥銓等人參與，並宣布由金曲歌王蕭敬騰擔任演唱會壓軸，淡出演藝圈多年的余天這次難得應下胡瓜邀約，將與兒子余祥銓及黃西田組成限定台語重量級組合。

被問及收到邀約時是否掙扎許久，余天坦言，「沒有，其實現在真的不想唱，連國外找都不太想去，賺美金的我都不想去」。而二女兒余苑綺離世後留下的一對兒女，目前交由前女婿一家照顧，談及外孫的近況，余天也透露已經一年多沒有看見外孫，「打電話沒人接啊，不接我電話」，語氣中滿是思念。

廣告 廣告

余天與兒子余祥銓一同加入「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／萬星傳播提供）

余天與兒子余祥銓一同加入「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／萬星傳播提供）

至於健康狀況，余天則透露先前眼睛有置換水晶體，之後還有進行白內臟手術，「 開差不多快一年了，保養的都OK」。接著更自爆先前罹患攝護腺癌，「攝護腺已經沒有，我就整個割掉了，然後又做了99次的電療」，目前檢查已經沒有任何癌細胞，每年也都定期做健康檢查。

余天透露，攝護腺癌手術過後，就跟老婆李亞萍分房睡，每天睡滿8個小時，至於性生活需求，余天則無奈表示：「攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦」，提及當初切除前醫生就有告知比較不能行房，因此夫妻倆現在沒有進行性生活。



【更多東森娛樂報導】

●遭余天嗆「難怪被開槍」館長不忍開直播反擊：你還敢提？

●最強星二代余祥銓攜手百萬人氣薔薔主持！ 《大老闆聯盟》開創電商實「鏡」節目新時代 余天驚喜現身力挺愛子成最大亮點

●被余天嗆欠管教逼當兵！余祥銓曝未入伍原因：國家不要我

